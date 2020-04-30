Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий Евгений Мозер продолжит играть за «Автомобилист»

Нападающий Евгений Мозер продолжит играть за «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Евгением Мозером, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Евгений родился 18 мая 1993 года в Омске, воспитанник “Авангарда”. Праворукий форвард-универсал, способный играть как в центре, так и на фланге. Рост 185 см. Профессиональную карьеру начинал в “Омских Ястребах”, с которыми в 2013 году выиграл Кубок Харламова. В том же сезоне нападающий стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира и дебютировал в КХЛ.

В 2014 году перешёл в нижегородское “Торпедо”, за которое выступал четыре года. Один сезон провёл в московском “Динамо”. Всего в КХЛ сыграл 334 матча, набрав 81 (46+35) очко. Евгений перешел в “Автомобилист” год назад, сыграл 38 матчей, набрав 7 (5+2) очков.

Артём Гареев — об «Автомобилисте»: впервые в карьере, похоже, стану полностью свободен
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020