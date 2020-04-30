Артём Гареев — об «Автомобилисте»: впервые в карьере, похоже, стану полностью свободен
Нападающий «Автомобилиста» Артём Гареев подвёл итоги этапа карьеры в уральском клубе.
«В принципе в „Автомобилисте“ все шесть чемпионатов получились довольно ровными — за исключением предпоследнего, когда много пропустил из-за травмы. Готов выделить чемпионаты с 18 шайбами и 17 передачами, а также сезон в „Толпаре“, когда набрал 82 очка и стал лучшим бомбардиром МХЛ.
Выхожу на рынок свободных агентов? Да, впервые в карьере, похоже, стану полностью свободен. Вместе с агентом будем смотреть, какие есть варианты на рынке. Как говорится, времена не выбирают. Будем ориентироваться по ситуации. Нахожусь на пике формы, 28 лет — возраст расцвета, так что смотрю только вперёд», — цитирует Гареева Russia-Hockey.
Нападающий «Автомобилиста» Артём Гареев выбыл из строя из-за перелома ноги
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