«Салават» подтвердил продление контракта с Хохряковым, соглашение — на два сезона
Нападающий Пётр Хохряков заключил новое соглашение с ХК «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте уфимского клуба. Контракт рассчитан на два сезона. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В прошедшем регулярном чемпионате форвард провёл за «юлаевцев» 45 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «0». В плей-офф на счету Хохрякова 3 (3+0) балла при показателе полезности «+3». Минувший сезон стал первым для Петра в «Салавате».
В чемпионате-2017/2018 Хохряков выступал за омский «Авангард», проведя в «регулярке» 51 встречу. Нападающему удалось записать в свой актив 14 (8+6) баллов при показателе полезности "-3" и 9 минутах штрафного времени. В семи матчах плей-офф форвард забросил две шайбы.
Хохряков и Картаев продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»
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