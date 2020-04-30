Евгений Хацей покинул «Авангард»
30 апреля состоялось заочное заседание совета директоров ХК «Авангард», в рамках которого была утверждена новая структура спортивного блока клуба. Клуб покинул Евгений Хацей.
«Согласно принятым изменениям, должность директора по хоккейным операциям упразднена. ХК «Авангард» благодарит за работу на этом посту в течение последних двух сезонов Евгения Хацея — человека, который отдал «Авангарду» не один год своей профессиональной карьеры, выиграв с нашим клубом золото чемпионата России 2004 года. Вместе с Евгением Владимировичем в роли менеджера «Авангард» успешно провёл сезон-2018/2019, выйдя в финал Кубка Гагарина. Помимо должности директора по хоккейным операциям также упразднён и селекционный комитет», — указано в заявлении на сайте клуба.
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