Евгений Хацей покинул «Авангард»

30 апреля состоялось заочное заседание совета директоров ХК «Авангард», в рамках которого была утверждена новая структура спортивного блока клуба. Клуб покинул Евгений Хацей.



«Согласно принятым изменениям, должность директора по хоккейным операциям упразднена. ХК «Авангард» благодарит за работу на этом посту в течение последних двух сезонов Евгения Хацея — человека, который отдал «Авангарду» не один год своей профессиональной карьеры, выиграв с нашим клубом золото чемпионата России 2004 года. Вместе с Евгением Владимировичем в роли менеджера «Авангард» успешно провёл сезон-2018/2019, выйдя в финал Кубка Гагарина. Помимо должности директора по хоккейным операциям также упразднён и селекционный комитет», — указано в заявлении на сайте клуба.