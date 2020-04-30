Экс-жена Зайцева — про обвинение в краже наград: Никита, зачем ты это делаешь?

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала заявление бывшего супруга.



«Итак, меня сегодня вызвали на допрос по делу, которое завел Игорь Зайцев, отец Никиты. Меня вызвали, чтобы уточнить, не похищала ли я деньги, перстень и орден из дома, где жила с детьми. Тот факт, что во время этого мнимого похищения я была ещё замужем за Никитой — то есть якобы крала у собственного мужа, или тот факт, что Никиту даже никто не допрашивал в связи с этой ситуацией, с пропажей его денег и его вещей, никого не волнует.



У меня вопрос — до какой степени абсурдности может еще дойти эта ситуация? Мне по-прежнему не дают видеться с детьми — уже шестой месяц. Зачем ты это делаешь? Ты готов пойти на всё, чтобы меня растоптать? За что? Поговори, пожалуйста, с твоими родителями и со мной! Сколько это еще будет продолжаться?» — написала Готовцева в «Инстаграме».

Бывшая жена Зайцева: Никита, нам не нужно сражаться. Пожалуйста, поговори со мной