Михеев: соскучился по семье. Хочу поехать на дачу, грядки копать и рассаду сажать

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал, что скучает по дачным работам.



«Есть ли мечта купить дом в Торонто через несколько лет? Наверное, к этому нужно прийти. Я пока не готов. У меня и не было никогда дома. Только дача в Омске. Но это совсем другое. Ты на дачу ездишь не отдыхать, а работать. Каждое лето туда приезжаю. Там всегда есть чем заняться.



Где бы я провёл три дня без карантина и хоккея? В данной ситуации я хотел бы доехать до Омска. Побыть дома с семьёй. Очень сильно соскучился. На дачу бы поехал. Пора грядки копать и рассаду сажать.



Уже начинаю задумываться о том, чтобы самому себя постричь. А если глобально — у меня ничего не изменилось. Только куда-то не выходим. Но так — тренировки четыре раза в неделю. Я спокойно себя чувствую. В остальном — сидим дома, смотрим сериалы», — цитирует Михеева «Матч ТВ».

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