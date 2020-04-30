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Антон Шенфельд заключил новый контракт с «Торпедо»

Антон Шенфельд заключил новый контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Антон Шенфельд подписал новый контракт с хоккейным клубом «Торпедо», информирует официальный сайт команды из Нижнего Новгорода. 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Шенфельд принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 31 (10+21) балл при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 16 минут 54 секунды за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина сделал две результативные передачи.

В общей сложности в КХЛ Шенфельд провёл 381 матч, набрав 153 (49+104) очка. В 2014 году нападающий вместе с магнитогорским «Металлургом» выиграл Кубок Гагарина.

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