Проворов — о возобновлении сезона: не волнуюсь по поводу безопасности, лига позаботится

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов рассказал, как проводит время на карантине.
«Нахожусь сейчас в Уилкс-Бэрри в гостях у семьи, с которой прожил свои первые два с половиной года в Штатах. Занимаюсь в зале, поддерживаю форму и просто тусуюсь со своей приёмной хоккейной семьей. К счастью, у меня даже есть возможность покататься на катке рядом с городом. Это совсем небольшой частный каток, размером максимум с теннисный корт. Для полноценных тренировок он не подходит, но зато я катаюсь там совершенно один, так что все правила социального дистанцирования соблюдаю. Примерно полдня уделяю тренировкам, а остальные полдня — моим приёмным братьям и сестрам.
Радостно было на днях услышать, что скоро нам, возможно, разрешат вернуться к тренировкам хотя бы в небольших группах, а затем и к командным занятиям, чтобы закончить сезон. По поводу безопасности я не так уж волнуюсь, потому что уверен, что лига позаботится обо всем необходимом, чтобы никто не заразился, чтобы все были в сохранности, и чтобы доиграть чемпионат наилучшим возможным образом», — цитирует Проворова официальный сайт НХЛ.
Ранее хоккеисты НХЛ показали, как тренируются со своими собаками.
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