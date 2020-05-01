«Трактор» объявил об уходе из команды 39-летнего Дмитрия Калинина
Защитник Дмитрий Калинин покинул «Трактор», сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба. 30 апреля у него истёк контракт.
39-летний защитник родился в Челябинске и является выпускником хоккейной школы «Трактор». В родной клуб он вернулся перед сезоном-2019/2020. В минувшем регулярном чемпионате за «Трактор» защитник провёл 45 матчей, заработал 10 (4+6) очков при показателе полезности "-16" и 18 минутах штрафного времени. В среднем за матч Калинин проводил на льду 14 минут и 33 секунды.
Дмитрий Калтнин — трёхкратный чемпион мира (2008, 2009, 2012) в составе сборной России. Заслуженный мастер спорта России (2002). Обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева» и в составе СКА в сезоне-2014/2015.
«Трактор» объявил об уходе из команды защитника Бородкина
Читайте также
- 1 мая 2020
-
08:51
-
08:44
-
08:40
-
08:00
-
02:34
-
00:41
-
00:21
- 30 апреля 2020
-
23:41
-
23:09
-
22:37
-
22:27
-
21:55
-
21:37
-
21:25
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:46
-
20:35
-
20:17
-
20:01
-
19:57
-
19:42
-
19:37
-
19:30
-
19:19
-
18:57
-
18:38
-
18:33
-
18:24
-
18:20
-
18:00
-
17:47
-
17:36
-
17:31
Партнерский контент