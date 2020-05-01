«Трактор» объявил об уходе из команды 39-летнего Дмитрия Калинина

Защитник Дмитрий Калинин покинул «Трактор», сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба. 30 апреля у него истёк контракт.

39-летний защитник родился в Челябинске и является выпускником хоккейной школы «Трактор». В родной клуб он вернулся перед сезоном-2019/2020. В минувшем регулярном чемпионате за «Трактор» защитник провёл 45 матчей, заработал 10 (4+6) очков при показателе полезности "-16" и 18 минутах штрафного времени. В среднем за матч Калинин проводил на льду 14 минут и 33 секунды.

Дмитрий Калтнин — трёхкратный чемпион мира (2008, 2009, 2012) в составе сборной России. Заслуженный мастер спорта России (2002). Обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева» и в составе СКА в сезоне-2014/2015.