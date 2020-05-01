Защитник Виталий Меньшиков заключил однолетний контракт с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с защитником Виталием Меньшиковым, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее российский защитник уже выступал за клуб из Новосибирска с 2014 по 2016 год.

Прошедший сезон 30-летний воспитанник челябинского хоккея провёл в «Тракторе». В 55 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги защитник набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «-11» и 80 минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 16 минут 50 секунд за матч. В розыгрыш Кубка Гагарина «Трактор» не попал.

Ранее в КХЛ Меньшиков защищал также цвета московского «Динамо», омского «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста».