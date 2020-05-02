Вайсфельд: если СКА решит поменять тренера, это не станет сенсацией

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию о том, что Валерий Брагин может возглавить питерский СКА и национальную сборную России, сменив Алексея Кудашова.
«В этом нет ничего удивительного. Приглашая в прошлом сезоне этого специалиста в систему СКА, видимо, руководство держало в голове какие-то далеко идущие планы. Если в итоге это случится, то не станет сенсацией. С введением потолка зарплат всё равно остаётся большая разница между «условно богатыми» и «условно бедными» клубами. Так вот освободившиеся деньги, которые нельзя тратить на заработную плату игроков, можно вкладывать в инфраструктуру, что собственно с успехом в последние годы делает СКА. Такими возможностями, которые созданы СКА в «Хоккейном городе» мало кто из клубов может похвастаться. Хотя в последнее время многие стараются что-то подобное сделать. Это очень хорошо для развития хоккея в целом в стране», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».
Кудашов возглавил СКА в июле 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла второе место в Западной конференции и победила «Витязь» (4-0 в серии) в первом раунде плей-офф. После чего сезон КХЛ был завершён из-за пандемии коронавируса. 48-летний тренер помимо этого работает главным тренером сборной России.
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