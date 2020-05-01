Источник: Алексей Кудашов может покинуть пост главного тренера СКА
Алексей Кудашов может покинуть пост главного тренера СКА, сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации источника, один из кандидатов на замену – Валерий Брагин.
63-летний Брагин вошёл в тренерский штаб питерского клуба в январе. Также он является главным тренером молодёжной сборной России.
Кудашов возглавил СКА в июле 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла второе место в Западной конференции и победила «Витязь» (4-0 в серии) в первом раунде плей-офф. После чего сезон КХЛ был завершён из-за пандемии коронавируса. 48-летний тренер помимо этого работает главным тренером сборной России.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Кто стал лучшим тренером КХЛ в сезоне-2019/2020?
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