Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Алексей Кудашов может покинуть пост главного тренера СКА

Источник: Алексей Кудашов может покинуть пост главного тренера СКА
Хоккей / КХЛ 0

Алексей Кудашов может покинуть пост главного тренера СКА, сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации источника, один из кандидатов на замену – Валерий Брагин.

63-летний Брагин вошёл в тренерский штаб питерского клуба в январе. Также он является главным тренером молодёжной сборной России.

Кудашов возглавил СКА в июле 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла второе место в Западной конференции и победила «Витязь» (4-0 в серии) в первом раунде плей-офф. После чего сезон КХЛ был завершён из-за пандемии коронавируса. 48-летний тренер помимо этого работает главным тренером сборной России.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Кто стал лучшим тренером КХЛ в сезоне-2019/2020?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020