Гендиректор «Сибири»: слухи про баснословные запросы Красикова — полная лабуда

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о ходе переговоров с голкипером Алексеем Красиковым, с которым было подписано соглашение сроком на три сезона.
«Были ли переговоры тяжёлыми? Вовсе нет. Слухи про какие-то баснословные запросы Алексея и его агента — полная лабуда. Всё было очень разумно. Красиков, как и я, уже давным-давно стал сибиряком. Он прекрасно понимал и наши возможности, и свою роль в команде. Переговоры были долгими, но это не значит, что мы с ним каждый день встречались и что-то обсуждали. Он высказывал пожелания, мы, взвесив всё, через неделю предлагали свои условия. Таким образом этот процесс немного растянулся во времени. Но и клуб, и игрок понимали, что нужны друг другу.
Прогрессивная ли у него зарплата? Действительно, его зарплата будет повышаться, но прогрессия минимальна. Он будет оставаться в одной ценовой категории все три года по новому контракту. Всё остальное зависит только от Алексея. Его зарплата ни коим образом не отразится на его шансах стать основным вратарём. В прошлом году мы пробовали этот вариант — он не сработал. Но вратарям очень важен опыт. Мы, со своей стороны, обозначили, что готовы ждать», — приводит слова Фастовского Sport24.
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