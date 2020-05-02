Коскиранта: очень доволен временем, проведённым в СКА, здесь я был как дома

Нападающий Ярно Коскиранта прокомментировал решение покинуть питерский СКА.

«Очень доволен временем в СКА и Петербурге. Здесь мы с семьей и правда были как дома. Очень жаль, что не удалось завершить сезон – команда была в отличной форме и, думаю, в борьбе за кубок мы были фаворитами.

Самые запоминающиеся моменты в СКА? Конечно же победа в Кубке Гагарина — самый яркий момент. Никогда не забуду те эмоции, радость после этого. Если говорить про самый запоминающийся гол, это шайба в ворота «Локомотива» в плей-офф за 10 секунд до конца, когда удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Несколько слов для болельщиков? Как уже говорил, главное пожелание – продолжайте болеть в Ледовом, чтобы он оставался самым громким дворцом в КХЛ. Вы действительно шестой полевой игрок. И для команды очень большой стимул видеть вашу поддержку на выезде, неважно, насколько далеко она играет», — приводит слова Коскиранты пресс-служба СКА.