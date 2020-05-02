Скабелка — о потолке зарплат: топ-клубы расстаются с 8-10 игроками, такого никогда не было

Новый главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился своим мнением о введённом в КХЛ потолке зарплат.



«Уже в прошлом сезоне в некоторых матчах были непредсказуемые результаты, когда явные фавориты уступали. Большого разрыва в мастерстве уже нет. И новый потолок ещё больше подравняет команды. Посмотрите на трансферную кампанию, начавшуюся в мае. Такие команды, как СКА, ЦСКА, «Авангард», «Магнитка», расстаются с восемью, а то и десятью игроками. Такого раньше никогда не было! Очевидно, что топ-клубы из-за потолка зарплат уже не могут платить такие деньги, как раньше. Поэтому эти ребята разойдутся по лиге и усилят команды, в которые придут.



Отпуск в условиях пандемии? Я сам родом из Минска, из Беларуси. У нас там нет жёстких ограничительных мер из-за коронавируса. Можно гулять где угодно. Парки и рестораны открыты. Но люди же смотрят телевизор и чувствуют, что опасность есть. Поэтому стараются пореже встречаться, больше общаются по телефону. Тем не менее спортом мы занимаемся. Так что желаю всем здоровья, а всё остальное наладится! Все мы ждём начала следующего сезона. Надеюсь, к открытию тренировочных лагерей можно будет свободно передвигаться и жить полноценной жизнью», — цитирует Скабелку «Матч ТВ».

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