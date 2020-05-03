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Джо Торнтон сбрил свою знаменитую бороду

Джо Торнтон сбрил свою знаменитую бороду
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон избавился от своей знаменитой бороды. Клуб опубликовал видео, где сначала Торнтон стоит с бородой, а через секунду уже оказывается гладко выбритым.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Сан-Хосе» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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