Sportsnet: бывшим защитником «Йокерита» Лехтоненом интересуются три клуба НХЛ

Три клуба Национальной хоккейной лиги — «Монреаль Кандиенс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз» — интересуются экс-защитником «Йокерита» Микко Лехтоненом, сообщает журналист Sportsnet Люк Фокс.

В минувшем сезоне 26-летний Лехтонен дебютировал в КХЛ и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "+26". В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка при полезности "+1".

Действующее соглашение хоккеиста с «Йокеритом» было рассчитано ещё на один сезон. Однако 1 мая 26-летний игрок расторг контракт с финским клубом. Сообщалось, что игрок намерен продолжить карьеру в НХЛ.