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Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен покинул «Йокерит» и продолжит карьеру в НХЛ

Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен покинул «Йокерит» и продолжит карьеру в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» в официальном «твиттере» объявил о расторжении контракта с защитником Микко Лехтоненом. Сообщается, что финский защитник продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги. Действующее соглашение хоккеиста с «Йокеритом» было рассчитано ещё на один сезон.

В минувшем сезоне 26-летний Лехтонен дебютировал в КХЛ и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "+26". В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка при полезности "+1".

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен может продолжить карьеру в НХЛ
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