«Это худшее, что со мной происходило». Ларак — о борьбе с коронавирусом

Бывший тафгай клубов Национальной хоккейной лиги Жорж Ларак рассказал, как борется с коронавирусом.



«Это худшее, что когда-либо со мной происходило. Нужна вся моя энергия, чтобы просто встать. Коронавирус атаковал лёгкие, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы встать и почистить зубы. Началось с того, что я побывал у доктора, так как почувствовал себя не очень хорошо. Я астматик, мне прописали лекарство, но лучше не стало. Вскоре доктор перезвонил и сказал, что у меня воспаление легких.



Когда вернулся в больницу, сразу подключили к кислороду, потому что было очень-очень плохо. Сдал тест, и у меня нашли коронавирус. Думаю, сейчас болезнь в разгаре, у меня сильная лихорадка ночью. Принимаю таблетки, мне делают уколы. Трудно говорить, так как энергии совсем нет. Пройдёт немало времени, прежде чем мои лёгкие очистятся. Придётся побыть в больнице какое-то время.



Хоккей – это семья, правильно? Каждый раз, когда с кем-то что-то случается, нас всех это трогает. Я завершил карьеру в НХЛ в 2010 году, но получил большую поддержку, и это потрясающе. Сейчас меня тревожит, что есть люди, которые не воспринимают коронавирус всерьёз. Они понятия не имеют, насколько это серьёзно», – цитирует Ларака пресс-служба НХЛ.

Экс-тафгай НХЛ Жорж Ларак сообщил, что у него диагностирован коронавирус