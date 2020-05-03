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Дэйли: НХЛ не будет тестировать игроков, если это недоступно другим

Дэйли: НХЛ не будет тестировать игроков, если это недоступно другим
Хоккей / НХЛ 0

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал о тестировании игроков лиги на коронавирус.

«Нам нужно тестирование, но мы не будем стремиться к нему даже в частном порядке, если с этим есть проблемы в конкретном регионе. Мы не намерены проводить тестирование хоккеистов с подозрительными симптомами вне очереди, если такое тестирование недоступно другим. Этим мы не будем заниматься.

«Не в каждом городе есть всё необходимое, чтобы проводить выборочное тестирование игроков. Ещё одним необходимым пунктом является поддержка местной системы здравоохранения. Согласятся ли на это местные жители, посчитают ли они этот вариант благоприятным выходом из ситуации, в которой мы оказались? Сейчас мы находимся в процессе изучения предложений клубов, городов и арен, проявивших интерес к такому сотрудничеству», — цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

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