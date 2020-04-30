Экс-глава CBS Sports: в случае заражения команд Беттмэна могут привлечь к ответственности

Бывший руководитель телекомпании CBS Sports Ник Пилсон, который в настоящее время возглавляет консалтинговую компанию, работающую в сфере спортивного телевидения, прокомментировал возможное возвращение НХЛ к доигровке сезона-2019/2020.



«Гэри Беттмэн может взмахнуть палочкой, и они начнут играть — в защищённых местах, с игроками на карантине, а потом отправиться в города или районы с низким уровнем заболеваемости. Проблема в том, что вы приедете в город с низким уровнем инфекции, но привезёте с собой людей со всей Америки и Европы. Это риск. Это не просто здоровье на кону, это разница между жизнью и смертью. Комиссара могут привлечь к ответственности, если вы выпустите на лёд команду, а раздевалка будет заражена или кто-то из хоккеистов болен. Или даже не хоккеистов — это может быть кто-то из персонала, даже мальчик, который меняет полотенца. Возвращение НХЛ — это очень сложное и дорогое решение.



Чтобы начать играть в июле, нужно принимать решение уже в течение пары следующих недель. Я не знаю, будет ли Гэри чувствовать себя так уверенно и комфортно, начав возвращение так рано, потому что во всём мире пока царит неопределённость. НХЛ — хороший продукт для продажи телевизионщикам, у хоккея преданная фанатская база. Болельщики жаждут спорта, все соскучились и будут смотреть его в большом количестве. Но количество безработных в США превысило 26 млн человек, поэтому привычки многих людей ходить на стадион непременно изменятся. Пока не будет определённости относительно ёмкости этого рынка, спонсоры будут крайне неохотно брать на себя обязательства. Возвращение к норме не будет быстрым», — приводит слова Пилсона Los Angeles Times.

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