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Ласьков: сторона Мозякина думала, что потолок поднимут. Теперь наша очередь думать

Ласьков: сторона Мозякина думала, что потолок поднимут. Теперь наша очередь думать
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков объяснил, почему уральский клуб взял паузу в переговорах с российским нападающим Сергеем Мозякиным.

«Когда Сергею Мозякину было предложено новое соглашение, его сторона сказала, что они подождут до 30 апреля. Теперь мы взяли паузу. Людям предлагали контракт, но они думали, что потолок зарплат поднимут и им увеличат сумму контракта. Так что, повторюсь, теперь наша очередь думать», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 39-летнего нападающего, рассказал, что магнитогорский «Металлург» взял паузу в переговорах, хотя Сергей согласен на заключение контракта.

Агент Мозякина: с нашей стороны всё согласовано, теперь паузу взяла «Магнитка»
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