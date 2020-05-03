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Агент Мозякина: с нашей стороны всё согласовано, теперь паузу взяла «Магнитка»

Агент Мозякина: с нашей стороны всё согласовано, теперь паузу взяла «Магнитка»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы российского нападающего Сергея Мозякина, рассказал о ходе переговоров с магнитогорским «Металлургом».

«С Сергеем Мозякиным мы действительно брали паузу в переговорах с «Магниткой» до 30 апреля, когда на совете директоров КХЛ рассматривалось возможное увеличение потолка зарплат. Но мы сняли эту паузу на сутки раньше, 29 апреля. И это было сделано по поручению моего клиента.

Позвонил Сергею Ласькову и сказал, что мы согласны на предложенные условия. Теперь паузу взяла «Магнитка», так что жду звонка Сергея Алексеевича. С нашей стороны, повторюсь, всё согласовано», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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