Эвандер Кейн предложил НХЛ ослабить дресс-код для игроков

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кэйн надеется, что в будущем НХЛ позволит игрокам активнее самовыражаться.



«Часть хоккейной культуры – избегать многих вещей. Но, чем больше мы будем готовы принимать уникальность каждого человека и понимать различия между ними, тем лучше будет наша лига. Конечно, не скажу, что есть куча парней, готовых запустить реалити-шоу или желающих постоянно быть в свете камер. Но игроки всё равно могут помочь росту популярности хоккея, особенно в США.



Люди должны видеть наши лица, знать, кто мы такие. Сужу предвзято, но считаю, что хоккей – величайший вид спорта на земле. Считаю, хоккеисты не получают заслуженной доли внимания. Наша лига не очень ценит то, что мы делаем.



Мне кажется, НХЛ могла бы ослабить дресс-код для игроков. Отличный способ интеграции другой отрасли в спорт. Привнести моду в хоккей – это было бы мощно. Это помогло бы продвинуть лигу и игроков, и мы могли бы продемонстрировать свою индивидуальность. Я не против строгих костюмов, но иногда хочется носить что-то другое. А так хоккеист будет рекламировать не только себя, но и всю лигу в целом», – цитирует Кейна TSN.