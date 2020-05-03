Бурмистров — о возвращении в «Ак Барс»: это было обоюдное желание

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров подтвердил информацию о возвращении в «Ак Барс».
«Пока официально контракт с «Ак Барсом» не подписан, но соглашение с «Салаватом Юлаевым» закончилось, потом я вступил в переговоры с родным клубом, это было обоюдное желание.
Много чего пишут про мой контракт с казанским клубом, что он будет в два раза меньше уфимского, но про детали говорить рано. Одно можно определённо констатировать, что максимум на следующей неделе соглашение с «Ак Барсом» будет официально подписано», — приводит слова Бурмистрова «Татар-информ».
В минувшем регулярном чемпионате 28-летний нападающий провёл 58 матчей за «Салават Юлаев» и набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности "-6". В двух матчах плей-офф на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при полезности "-3".
- 3 мая 2020
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