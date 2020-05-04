Галак: с первого дня почувствовал, что в «Бостоне» особенный коллектив

Голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение 34-летнего словака с «Брюинз» рассчитано на один сезон, за который он заработает $ 2,25 млн.

«С первого дня я почувствовал, что коллектив тут особенный. Все знают, что у нас остаётся незаконченное дело. Надеюсь, что сезон возобновится, и мы начнём оттуда, где закончили… Весь клуб, все партнёры и болельщики просто замечательные. Мне тут очень нравится, у нас особенные отношения с Тууксом, да и со всеми остальными ребятами. Мы как одна большая семья. Поэтому мне очень хотелось продолжить тут карьеру.

Я ненавижу проигрывать и делал это с тех пор, как был ребёнком. А у этой команды есть шанс побеждать каждый день. Желание побеждать — одна из главных причин, почему ты занимаешься спортом. Победа в Кубке Стэнли — главная цель всех в этой команде», — приводит слова Галака пресс-служба НХЛ.