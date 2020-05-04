Ари-Пекка Селин может вновь возглавить «Барыс»

Бывший главный тренер «Барыса» Ари-Пекка Селин может вернуться на свой пост, сообщает Vesti.kz. Минувший сезон Селин провёл в Финляндии, где возглавлял команду «Эссят» из города Пори.

Финский специалист возглавлял «Барыс» в сезоне-2013/2014. Под его руководством казахстанский клуб впервые выиграл дивизион Чернышёва и пробился во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее казахстанский клуб не сумел договориться по новому контракту с Андреем Скабелкой. Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов и дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» со счётом 4-1 обыграл магнитогорский «Металлург». Из-за пандемии коронавируса казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина.