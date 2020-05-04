Ари-Пекка Селин может вновь возглавить «Барыс»

Бывший главный тренер «Барыса» Ари-Пекка Селин может вернуться на свой пост, сообщает Vesti.kz. Минувший сезон Селин провёл в Финляндии, где возглавлял команду «Эссят» из города Пори.
Финский специалист возглавлял «Барыс» в сезоне-2013/2014. Под его руководством казахстанский клуб впервые выиграл дивизион Чернышёва и пробился во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.
Ранее казахстанский клуб не сумел договориться по новому контракту с Андреем Скабелкой. Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов и дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» со счётом 4-1 обыграл магнитогорский «Металлург». Из-за пандемии коронавируса казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина.
- 4 мая 2020
-
18:47
-
18:24
-
18:01
-
17:48
-
17:40
-
17:11
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:25
-
15:59
-
15:30
-
14:54
-
14:51
-
14:21
-
13:53
-
13:39
-
13:08
-
12:56
-
12:46
-
12:12
-
11:53
-
11:18
-
10:54
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:38
-
09:19
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
02:26
-
00:58