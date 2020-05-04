Самсонов: есть вариант, что тренировочные лагеря откроют уже 15 мая
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ.
«Чемпионат могут возобновить 1 июля? Информация верная. Правда, получили мы ее не от генерального менеджера, а от агентов — они все эти вопросы решают с HNLPA (Ассоциация игроков НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Есть вариант, что тренировочные лагеря откроют уже 15 мая. Но как это будет выглядеть, никто толком не знает.
У ребят за океаном одна ситуация, им проще. А мы только до России добрались. Как улететь обратно в Штаты? Впрочем, думаю, всё сложится нормально. В любом случае продолжим тренироваться, кататься индивидуально, искать возможности поддерживать форму. Будем придерживаться своего плана», — приводит слова Самсонова «Советский спорт».
Самсонов вспомнил свой дебют за «Вашингтон» в НХЛ
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