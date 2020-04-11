Самсонов вспомнил свой дебют за «Вашингтон» в НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов вспомнил дебютный матч в Национальной хоккейной лиге.

Россиянин впервые попал в стартовый состав «столичных» 5 октября в матче регулярного чемпионата сезона-2019/2020 с «Нью-Йорк Айлендерс». В той встрече Самсонов одержал победу, отразил 25 бросков из 26 и был признан третьей звездой.

«Удивительно, но перед матчем с «Айлендерс» я был очень спокоен. За день до игры очень нервничал, но ребята поддержали. Мы ужинали вместе с Ови, Орловым и Лео Комаровым. У меня руки дрожали. Потом Орлов сказал: «Почему нервничаешь? Это та же самая игра, в которую ты играл в предсезонке, ничего особенного». И Ови добавил: «Не волнуйся. Просто делай свою работу, а мы тебе поможем и забьём». Когда отразил пару бросков, забыл, что это мой первый матч», — приводит слова Самсонова Russian Machine Never Breaks.

Самсонов — воспитанник «Магнитки», выступал за основную команду с сезона-2014/15 и перешёл в систему «Вашингтона» весной 2018 года.