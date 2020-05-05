Гулявцев: задача «Амура» — максимально сохранить тех, кто нужен

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев рассказал, как хабаровский клуб готовится к новому сезону.

«Часть игроков, которых мы хотели сохранить в составе, уже продлили контракты. А с некоторыми ещё продолжаются переговоры. Если говорить об усилении, то хоккей — такая штука, что оно всегда требуется. Но пока задача максимально сохранить тех, кто нужен. А дальше уже будем думать.

Нет ли паники, что у «Амура» начнутся финансовые проблемы? Никакой паники у нас нет. Работаем в обычном режиме, за исключением того, что сейчас он дистанционный. Но в остальном всё нормально, без каких-либо негативных моментов. А дальше будем смотреть, как станет проходить пандемия.

Каждый сезон в любом случае не проходит под копирку предыдущего. Будут сделаны выводы и корректировки в плане подготовки, чтобы постараться не допустить таких же ошибок, как на старте прошедшего сезона, когда начали регулярный чемпионат с 11 поражений в стартовых матчах, причём в большинстве из них проигрывали всего в одну шайбу.

Потолок зарплат? Стараюсь никогда не оценивать решения руководства лиги. Но считаю, что потолок зарплат должен быть, чтобы отчасти уравнять возможности команд», — приводят слова Гулявцева «Известия».