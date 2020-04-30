«Сокол» останется партнёром «Амура» в новом хоккейном сезоне
«Сокол» останется партнёром «Амура» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.
Сибиряки являются партнёрами «Амура» в ВХЛ на протяжении нескольких сезонов. В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнёра.
Статистика ХК «Сокол» в регулярном чемпионате ВХЛ сезона-2019/2020
В минувшем сезоне за «Сокол» в разное время играли 10 хоккеистов системы «Амура»: вратарь Евгений Киселёв, защитники Никита Александров, Александр Гопиенко, Егор Журавлёв, Никита Камалов, Александр Игошев, Павел Медведев, нападающие Артур Гиздатуллин, Артур Болтанов, Максим Капитуров.
Четыре игрока приняли квалификационные предложения «Амура»
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