«Сан-Хосе» подписал контракт с форвардом сборной Швеции
Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании контракта новичка с шведским нападающим Фредриком Хандемарком. Контракт 26-летнего форварда с клубом рассчитан на один год.
Хандемарк с 2017 года был капитаном «Мальме», за который в минувшем сезоне провёл 52 матча в чемпионате Швеции и набрал 38 (14+24) очков при показателе полезности «+9». Нападающий неоднократно получал вызовы в сборную Швеции на этапы Евротура.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Сан-Хосе» набрал 63 очка и занимает последнее, 15-е место, в турнирной таблице Западной конференции.
Алексей Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»
Читайте также
- 5 мая 2020
-
01:04
-
00:40
-
00:31
-
00:13
- 4 мая 2020
-
23:37
-
23:12
-
22:51
-
22:28
-
22:19
-
21:47
-
21:37
-
20:58
-
20:50
-
20:22
-
19:50
-
19:15
-
18:47
-
18:24
-
18:01
-
17:48
-
17:40
-
17:11
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:25
-
15:59
-
15:30
-
14:54
-
14:51
-
14:21
-
13:53
-
13:39
-
13:08
-
12:56
Партнерский контент