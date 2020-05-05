«Сан-Хосе» подписал контракт с форвардом сборной Швеции

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании контракта новичка с шведским нападающим Фредриком Хандемарком. Контракт 26-летнего форварда с клубом рассчитан на один год.

Хандемарк с 2017 года был капитаном «Мальме», за который в минувшем сезоне провёл 52 матча в чемпионате Швеции и набрал 38 (14+24) очков при показателе полезности «+9». Нападающий неоднократно получал вызовы в сборную Швеции на этапы Евротура.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Сан-Хосе» набрал 63 очка и занимает последнее, 15-е место, в турнирной таблице Западной конференции.