Алексей Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»
Голкипер Алексей Мельничук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», сообщил в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн.
В прошедшем сезоне 21-летний Мельничук в составе петербургского СКА принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0. Контракт Алексея истёк 30 апреля 2020 года. В свою очередь на контрактах до 2022 года в питерском клубе находятся сразу три голкипера: Магнус Хелльберг, Александр Самонов и Ярослав Аскаров.
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Ранее голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский показал весёлую тренировку.
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