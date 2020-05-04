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Алексей Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»

Алексей Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Алексей Мельничук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», сообщил в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн.

В прошедшем сезоне 21-летний Мельничук в составе петербургского СКА принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0. Контракт Алексея истёк 30 апреля 2020 года. В свою очередь на контрактах до 2022 года в питерском клубе находятся сразу три голкипера: Магнус Хелльберг, Александр Самонов и Ярослав Аскаров.

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