Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 5 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 5 мая.

2011 год. Россия — Дания — 4:3 (1-й тур группового турнира)

Шайба Евгения Артюхина в третьем периоде принесла третью победу команде Вячеслава Быкова на турнире. Главным героем встречи стал Сергей Зиновьев, оформивший хет-трик.

2012 год. Латвия — Россия — 2:5 (1-й тур группового турнира)

3 (2+1) очка Евгений Малкина помогли подопечным Зинэтулы Билялетдинова удачно стартовать на победном турнире в Хельсинки и Стокгольме.

2013 год. Германия — Россия — 1:4 (2-й тур группового турнира)

Матч со сборной Германии был довольно упорным, несмотря на счёт и хет-трик Ильи Ковальчука. До 59-й минуты преимущество у команды Билялетдинова было лишь в одну шайбу.

2017 год. Швеция — Россия — 1:2 Б (1-й тур группового турнира)

Подопечные Олега Знарка одержали важную победу в стартовом матче на турнире. Победу сборной России в серии буллитов принёс точный бросок Артемия Панарина. Также стоит отметить отличную игру голкипера Андрея Василевского, не позволившего переиграть себя Элиасу Линдхольму, Оливеру Экман-Ларссону и Вильяму Карлссону в серии послематчевых штрафных бросков.