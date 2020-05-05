Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 5 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 5 мая.
2011 год. Россия — Дания — 4:3 (1-й тур группового турнира)
Шайба Евгения Артюхина в третьем периоде принесла третью победу команде Вячеслава Быкова на турнире. Главным героем встречи стал Сергей Зиновьев, оформивший хет-трик.
2012 год. Латвия — Россия — 2:5 (1-й тур группового турнира)
3 (2+1) очка Евгений Малкина помогли подопечным Зинэтулы Билялетдинова удачно стартовать на победном турнире в Хельсинки и Стокгольме.
2013 год. Германия — Россия — 1:4 (2-й тур группового турнира)
Матч со сборной Германии был довольно упорным, несмотря на счёт и хет-трик Ильи Ковальчука. До 59-й минуты преимущество у команды Билялетдинова было лишь в одну шайбу.
2017 год. Швеция — Россия — 1:2 Б (1-й тур группового турнира)
Подопечные Олега Знарка одержали важную победу в стартовом матче на турнире. Победу сборной России в серии буллитов принёс точный бросок Артемия Панарина. Также стоит отметить отличную игру голкипера Андрея Василевского, не позволившего переиграть себя Элиасу Линдхольму, Оливеру Экман-Ларссону и Вильяму Карлссону в серии послематчевых штрафных бросков.
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