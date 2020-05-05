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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 5 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 5 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 5 мая.

2011 год. Россия — Дания — 4:3 (1-й тур группового турнира)

ЧМ-2011. Группа Е. 1-й тур
05 мая 2011, четверг. 22:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Дания
1:0 Зиновьев (Никулин, Зарипов) – 09:26' (5x5)   1:1 Хартт (Старков) – 11:12' (5x5)   1:2 Бёдкер (Херсбю) – 19:46' (5x5)   2:2 Зиновьев (Морозов, Зарипов) – 30:08' (5x5)   3:2 Зиновьев (Зарипов, Морозов) – 34:18' (5x5)   4:2 Артюхин (Корнеев, Калинин) – 45:21' (5x5)   4:3 Хартт (Старков) – 47:27' (5x5)

Шайба Евгения Артюхина в третьем периоде принесла третью победу команде Вячеслава Быкова на турнире. Главным героем встречи стал Сергей Зиновьев, оформивший хет-трик.

2012 год. Латвия — Россия — 2:5 (1-й тур группового турнира)

ЧМ-2012. Группа B. 1-й тур
05 мая 2012, суббота. 18:15 МСК
Латвия
Окончен
2 : 5
Россия
1:0 Индрашис (Галвиньш, Спруктс) – 11:32' (5x5)   1:1 Никулин (Пережогин, Малкин) – 33:45' (5x4)   1:2 Малкин (Никулин) – 36:29' (5x4)   1:3 Малкин (Попов) – 45:03' (5x5)   1:4 Попов (Пережогин, Калинин) – 50:53' (5x5)   2:4 Даугавиньш (Пуяц, Бартулис) – 55:21' (5x4)   2:5 Кузнецов (Кулёмин) – 56:53' (5x5)

3 (2+1) очка Евгений Малкина помогли подопечным Зинэтулы Билялетдинова удачно стартовать на победном турнире в Хельсинки и Стокгольме.

2013 год. Германия — Россия — 1:4 (2-й тур группового турнира)

ЧМ-2013. Группа B. 2-й тур
05 мая 2013, воскресенье. 17:15 МСК
Германия
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Ковальчук (Медведев) – 23:20' (5x5)   0:2 Ковальчук (А. Радулов) – 30:09' (5x5)   1:2 Трипп (Вольф, Эрхофф) – 45:03' (5x4)   1:3 Ковальчук (А. Радулов, Медведев) – 58:20' (5x5)   1:4 Кокарев (Соин, Свитов) – 59:39' (en)

Матч со сборной Германии был довольно упорным, несмотря на счёт и хет-трик Ильи Ковальчука. До 59-й минуты преимущество у команды Билялетдинова было лишь в одну шайбу.

2017 год. Швеция — Россия — 1:2 Б (1-й тур группового турнира)

ЧМ-2017. Группа A
05 мая 2017, пятница. 17:15 МСК
Швеция
Окончен
1 : 2
Б
Россия
1:0 Линдхольм (Раск, Хедман) – 14:40' (5x5)   1:1 Андронов (Барабанов, Проворов) – 43:58' (5x5)   1:2 Панарин – 65:00' (ПБ)

Подопечные Олега Знарка одержали важную победу в стартовом матче на турнире. Победу сборной России в серии буллитов принёс точный бросок Артемия Панарина. Также стоит отметить отличную игру голкипера Андрея Василевского, не позволившего переиграть себя Элиасу Линдхольму, Оливеру Экман-Ларссону и Вильяму Карлссону в серии послематчевых штрафных бросков.

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