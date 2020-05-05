Лебрюн: у НХЛ есть кредитная линия для клубов, многим она понадобится уже скоро

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн прокомментировал тему финансового положения команд НХЛ во время вынужденной остановки сезона-2019/2020.
«Если бы эта пандемия с коронавирусом началась лет 20 назад, я бы всерьёз задавался вопросом, смогут ли 5-6 клубов вернуться и продолжить играть. Но Гэри Беттмэн за период своего правления укрепил лигу, укрепил группу собственников. Возможно, сейчас владельцы клубов — самая стабильная группа за всё время. Тем не менее всё это больно скажется на НХЛ.
Эта лига больше других зависит от зрителей, НХЛ нужны болельщики и как можно скорее. У лиги есть кредитная линия, которую она предоставляет клубам, — некоторые время от времени в ней нуждаются. Некоторым командам она понадобится довольно скоро, если уже не понадобилась», — заявил Лебрюн.
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