Дата драфта-2020 должна быть определена в ближайшие две недели
Руководство Национальной хоккейной лиги примет решение о дате проведения драфта новичков 2020 года в ближайшие две недели, сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн.
Драфт НХЛ должен был пройти 26-27 июня в Монреале. Однако в марте было объявлено, что драфт перенесён из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта 2020 года. Ориентировочная дата – 5 июня. Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.
Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман уже выступил против идеи провести драфт НХЛ-2020 до завершения сезона.
Айзерман — об идее проведения драфта НХЛ до завершения сезона: зачем это нужно?
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