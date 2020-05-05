Дата драфта-2020 должна быть определена в ближайшие две недели

Руководство Национальной хоккейной лиги примет решение о дате проведения драфта новичков 2020 года в ближайшие две недели, сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн.

Драфт НХЛ должен был пройти 26-27 июня в Монреале. Однако в марте было объявлено, что драфт перенесён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта 2020 года. Ориентировочная дата – 5 июня. Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман уже выступил против идеи провести драфт НХЛ-2020 до завершения сезона.