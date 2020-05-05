Кожевников: СКА даст Мичкову всё, чтобы он стабильно заиграл на профессиональном уровне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает вполне разумным решение талантливого российского юниора Матвея Мичкова остаться в России и не уезжать за океан.

«Мичков и его родители приняли разумное решение остаться в России, а не ехать в Северную Америку. Его родители сами выбрали Санкт-Петербург, хороший крупный город, условия там лучше, чем в Ярославле. Если раньше, когда только создали КХЛ, Питер скупал звёзд, то теперь руководство пошло другим путём – начало развивать молодых игроков.

Все условия для развития там есть, более того, ребятам будут давать шансы в главной команде. Понятно, что попадут в неё не все, но такие таланты, как Мичков, должны пробиться. Система СКА ему даст всё, чтобы он стабильно заиграл на профессиональном уровне. Остальное теперь зависит только от него самого», — сказал Кожевников «Чемпионату».