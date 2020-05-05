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Ласьков: по Иванову пришло постановление ФХР. Наш игрок переходит в СКА за 400 тыс. рублей

Ласьков: по Иванову пришло постановление ФХР. Наш игрок переходит в СКА за 400 тыс. рублей
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о переходе 16-летнего вратаря Сергея Иванова в систему СКА.

«Это уже не слухи – в клуб пришло постановление Федерации хоккея России, где чёрным по белому написано, что наш игрок переходит в систему Питера. Комиссия по переходам регионального отделения ФХР приняла заявление родителей Сергея, которое, сами понимаете, появилось не на пустом месте, о том, что они согласны на смену места жительства и переход в систему другого клуба. А нам сказали «спасибо» и дали 400 тысяч рублей по соответствующему положению при переходах. В итоге нас просто поставили перед фактом. Как и «Локомотив» с Матвеем Мичковым.

Нашей федерации стоит обратить внимание на другие вещи – вот совсем недавно с одним нашим перспективным шестнадцатилетним игроком была попытка, мол, он хочет переехать в юношескую лигу за океан. Хотя понятно, что пока это за него хочет агент. Но история ведь знает невероятное количество потерянных там талантов, там никто никаких гарантий не даёт, в итоге игрок возвращается спустя год-два, а мастерства в лучшем случае не прибавилось, а в худшем – растренированный, с низкой самооценкой, никому не нужный даже в ВХЛ, и карьера закончилась. Вот тут бы лучше задумались, как это дело остановить, а то потом мы начинаем говорить о том, что молодёжь уезжает и кадров нет», — цитирует Ласькова официальный сайт клуба.

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