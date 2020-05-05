«В «Локомотиве» маринуют людей». 15-летний Мичков рассказал о переходе в СКА
15-летний нападающий Матвей Мичков рассказал о причинах перехода из «Локомотива» в СКА.
«Сейчас там доверяют молодым ребятам. Команда играет в атакующий хоккей еще с тех времен, когда там были Панарин, Шипачев, Дадонов, Ковальчук и продолжает это делать и в настоящий момент, поэтому я и перехожу в СКА.
«Локомотив»? Команда молодая, но не атакующая. Таких мастеров, как в СКА, хорошо играющих в нападении, в «Локомотиве» нет. Большой минус «Локомотива» в том, что даже игрок не подходит, то его тянут до конца в КХЛ, какой бы он ни был — плохой или хороший. До тех пор, пока он не станет лидером и не заиграет в первом звене. Но не каждому это дано. В «Локомотиве» маринуют людей», — цитирует Мичкова «Спорт-экспресс».
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