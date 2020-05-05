Олег Угольников подписал новый контракт с «Омскими Ястребами»
Хоккейный клуб «Авангард» на один сезон продлил контракты с тренерским штабом «Омских Ястребов», информирует официальный сайт клуба. Главный тренер Олег Угольников, его помощники Сергей Коробкин, Егор Шастин и Игорь Земляной, а также тренер вратарей Дмитрий Агеев и тренер по физподготовке Сергей Пранкевич продолжат работать с молодёжной командой.
В прошедшем сезоне «Омские Ястребы» заняли второе место в Восточной конференции Молодёжной хоккейной лиги, а в плей-офф прошли «Мамонтов Югры» в четырёх матчах, после чего сезон был прерван.
Главный тренер «ястребов» Олег Угольников возглавлял сборную Востока на Кубке Вызова МХЛ, с ним впервые за восемь лет команда обыграла Запад.
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