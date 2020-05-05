Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Олег Угольников подписал новый контракт с «Омскими Ястребами»

Олег Угольников подписал новый контракт с «Омскими Ястребами»
Хоккей / МХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на один сезон продлил контракты с тренерским штабом «Омских Ястребов», информирует официальный сайт клуба. Главный тренер Олег Угольников, его помощники Сергей Коробкин, Егор Шастин и Игорь Земляной, а также тренер вратарей Дмитрий Агеев и тренер по физподготовке Сергей Пранкевич продолжат работать с молодёжной командой.

В прошедшем сезоне «Омские Ястребы» заняли второе место в Восточной конференции Молодёжной хоккейной лиги, а в плей-офф прошли «Мамонтов Югры» в четырёх матчах, после чего сезон был прерван.

Главный тренер «ястребов» Олег Угольников возглавлял сборную Востока на Кубке Вызова МХЛ, с ним впервые за восемь лет команда обыграла Запад.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020