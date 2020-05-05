Агент А. Костицына: нет ясности, продолжит ли минское «Динамо» играть в КХЛ

Александр Черных, агент нападающего Андрея Костицына, прокомментировал уход своего клиента из минского «Динамо».
«Является ли финансовая сторона причиной ухода Андрея? Дело в том, что сейчас нет ясности, продолжит ли „Динамо“ выступать в Континентальной хоккейной лиге. Вы же видели, что клуб не сделал квалификационных предложений молодым игрокам. Так что мы даже сумм контракта не обсуждали», — приводит слова Черных Tut.by.
Костицын провёл в составе «Динамо» два сезона – 2018/2019 и 2019/2020. Он сыграл за «зубров» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу.
За карьеру в КХЛ Андрей также защищал цвета «Трактора», «Сочи», «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности на счету хоккеиста 416 матчей, в которых он набрал 248 (112+136) очков при полезности "-7".
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