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Степанов: я стал козлом отпущения в минском «Динамо». Такое всегда бывает в спорте

Степанов: я стал козлом отпущения в минском «Динамо». Такое всегда бывает в спорте
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов поделился мнением о своей командировке в фарм-клуб в ходе сезона.

«Мне никогда не было стыдно за свою игру, за свою самоотдачу. Меня спустили в фарм? Я не ожидал такого. В профессиональном спорте всегда надо искать козла отпущения. Всё время такое со мной происходит. Наказанным оказался только я. Год назад нас с Казионовым выставили на драфт отказов. Сейчас козлом отпущения оказался я. Такое происходит во всех клубах. Это жизнь.

Почему не все игроки открыты к общению? В клубе могут быть какие-то ограничения на «Инстаграм». Многое зависит от самих ребят. Я люблю вести свою страничку, общаться с болельщиками. Во время сезона у кого-то может не хватать времени. Я сторонник того, что должно быть общение между игроком и болельщиком. Хоккей — это шоу. И болельщик — это очень важное составляющее этого шоу. Должна быть налажена коммуникация. Вокруг клуба будет ажиотаж, будет свой шарм. Все в выигрыше», — рассказал форвард в эфире «Инстаграма».

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