ФХР сделала заявление по ситуации с переходами хоккеистов детских спортивных школ

Федерация хоккея России на официальном сайте организации сделала заявление по ситуации с переходами хоккеистов детских спортивных школ.
«В связи с участившимися сообщениями в СМИ о спорных ситуациях с переходами хоккеистов детских спортивных школ юридическое управление Федерации хоккея России считает нужным разъяснить следующее.
Одной из основных задач ФХР является сохранение молодых и талантливых хоккеистов в России, для чего создана необходимая база, как инфраструктурная, так и нормативная, в том числе регулирующая переходы игроков и воспитанников хоккейных школ. Все переходы между хоккейными школами Российской Федерации осуществляются в полном соответствии с положением о переходах юниоров и выпускников хоккейных школ.
Согласно положению, спортсмен, проходящий спортивную подготовку в хоккейной школе, может перейти в другую школу. Для этого необходимо, чтобы родители молодого хоккеиста подали соответствующее заявление в Комиссию по переходам юниоров, которая принимает решение о соответствии или несоответствии перехода Положению.
ФХР отмечает, что совместно с каждой школой и каждым хоккейным клубом выполняет общую миссию по развитию молодых игроков, созданию условий и атмосферы для их профессионального роста в России», — говорится в официальном заявлении ФХР.
- 6 мая 2020
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:11
-
09:04
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:05
-
04:42
-
04:28
-
02:45
-
00:49
-
00:40
- 5 мая 2020
-
23:58
-
23:22
-
22:55
-
22:05
-
21:54
-
21:35
-
21:16
-
20:46
-
20:04
-
19:53
-
19:18
-
18:38
-
18:22
-
18:00
-
17:41
-
17:36
-
17:26
-
17:20