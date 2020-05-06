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ФХР сделала заявление по ситуации с переходами хоккеистов детских спортивных школ

ФХР сделала заявление по ситуации с переходами хоккеистов детских спортивных школ
Хоккей / Прочие 0

Федерация хоккея России на официальном сайте организации сделала заявление по ситуации с переходами хоккеистов детских спортивных школ.

«В связи с участившимися сообщениями в СМИ о спорных ситуациях с переходами хоккеистов детских спортивных школ юридическое управление Федерации хоккея России считает нужным разъяснить следующее.

Одной из основных задач ФХР является сохранение молодых и талантливых хоккеистов в России, для чего создана необходимая база, как инфраструктурная, так и нормативная, в том числе регулирующая переходы игроков и воспитанников хоккейных школ. Все переходы между хоккейными школами Российской Федерации осуществляются в полном соответствии с положением о переходах юниоров и выпускников хоккейных школ.

Согласно положению, спортсмен, проходящий спортивную подготовку в хоккейной школе, может перейти в другую школу. Для этого необходимо, чтобы родители молодого хоккеиста подали соответствующее заявление в Комиссию по переходам юниоров, которая принимает решение о соответствии или несоответствии перехода Положению.

ФХР отмечает, что совместно с каждой школой и каждым хоккейным клубом выполняет общую миссию по развитию молодых игроков, созданию условий и атмосферы для их профессионального роста в России», — говорится в официальном заявлении ФХР.

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