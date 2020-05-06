Карандин: в КХЛ идёт сражение за второсортных иностранцев, а молодёжи всё меньше

Почётный президент Федерации хоккея России Юрий Карандин поделился мнением о трансферном рынке КХЛ.
«Честно скажу, мне смешно смотреть, как сейчас между ведущими клубами КХЛ идёт финансовое сражение за ветеранов и второсортных иностранцев. При этом молодых российских хоккеистов мы практически не видим – они или едут за океан, или вне нашего внимания. Да и что о них скажешь, если центры, их воспитывавшие, прежде всего Новокузнецк, от КХЛ отрезаны, а достойной молодёжи всё меньше и меньше…
Посмотрите золотые составы сборной России последних лет! Практически наполовину они сформированы или из новокузнецких воспитанников, или из хабаровских – Бобровский, Капризов, Сорокин, Орлов, Телегин, Плотников, Григоренко, Зуб. Так цените эти центры! На мой взгляд, в нынешних финансовых условиях помощь региональным центрам – одна из главных задач КХЛ», – цитирует Карандина Russia-Hockey.
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