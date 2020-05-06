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Якубов: Бурмистров — воспитанник «Ак Барса», у игрока было желание вернуться домой

Якубов: Бурмистров — воспитанник «Ак Барса», у игрока было желание вернуться домой
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал заключение контракта с нападающим Александром Бурмистровым.

«Бурмистров – воспитанник нашего клуба: у игрока было желание вернуться домой, «Ак Барс» был заинтересован в нём. Это хороший центрфорвард, здорово играющий и в атаке, и в обороне. Он любит активный, интенсивный хоккей, хорошо владеет шайбой и имеет победный опыт выступления в Кубке Гагарина с «Ак Барсом» − это очень важно», — цитирует Якубова пресс-служба казанского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний нападающий провёл 58 матчей за «Салават Юлаев» и набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности "-6". В двух матчах плей-офф на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при полезности "-3".

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