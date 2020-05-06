«Северсталь» вернула нападающего Капустина в «Сочи» за денежную компенсацию

Хоккейные клубы «Северсталь» и «Сочи» совершили обмен, сообщается на официальном сайте череповецкого клуба. Нападающий Кирилл Капустин возвращается в стан «леопардов», «сталевары» получат денежную компенсацию.

27-летний нападающий начинал минувший сезон в стане «Сочи». В 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ российский форвард сделал две результативные передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени.

В ходе сезона Капустин был обменян в «Северсталь», в составе которой принял участие в 32 матчах регулярки. За череповецкий клуб Кирилл забросил шесть шайб и сделал девять голевых передач при полезности "-4". В «Северстали» Кирилл проводил на льду на четыре минуты игрового времени больше, чем в «Сочи».