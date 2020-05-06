Участник молодёжного чемпионата мира Елизаров вернулся в «Сочи»

Защитник Анатолий Елизаров вернулся в «Сочи» и будет выступать за южан в следующем сезоне КХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

Елизаров родился в Шемонаихе (Казахстан), но ещё в юном возрасте вместе с родителями перебрался в Санкт-Петербург, где и начал свою карьеру в составе местной команды МХЛ «Динамо».



После дебюта за «бело-голубых» в Молодежной хоккейной лиге Анатолий был выбран на ярмарке юниоров КХЛ «Салаватом Юлаевым». Однако карьера защитника продолжилась не в Уфе, а в канадской молодежной команде «Эдмонтон Ойл Кингз», выступающей в Западной хоккейной лиге (WHL).



Отыграв два года в Канаде, Елизаров вернулся в Россию и подписал соглашение с «Салаватом Юлаевым». В сезоне-2017/2018 игрок обороны сыграл на молодёжном чемпионате мира в Баффало, а также выступал за все команды системы «Салавата» вплоть до конца сезона-2018/2019.

После этого защитник перешел в состав «Сочи». За нашу команду Анатолий сыграл 12 матчей, также выступал за «Тамбов» в ВХЛ (две заброшенные шайбы в семи матчах). Заканчивать сезон защитник отправился в Санкт-Петербург, где выступал за местное «Динамо» (одна результативная передача в 28 матчах).