«Металлург» расторг контракт с Виктором Антипиным

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с защитником Виктором Антипиным, информирует KHL Media Team.



Ранее сообщалось, что Антипин не договорился по новому контракту с «Металлургом». По действующему контракту Антипин получал 125 млн рублей за сезон. Договориться с двукратным обладателем Кубка Гагарина об уступках родному клубу руководству «Магнитки» не удалось.



В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-4". В плей-офф Виктор провёл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями и заработав полезность "-7". В среднем за матч Виктор проводил на льду больше 20 минут.

Источник: Виктор Антипин подпишет контракт со СКА