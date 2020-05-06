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Источник: владелец спонсора «Сибири» и Ночной хоккейной лиги покончил с собой

Источник: владелец спонсора «Сибири» и Ночной хоккейной лиги покончил с собой
Хоккей / КХЛ 0

Известный миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на двух знакомых Босова. По данным источников, это случилось в ночь на 6 мая.

Дмитрий Босов являлся владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь». «Сибантрацит» — генеральный спонсор Ночной хоккейной лиги и входит в число спонсоров новосибирской «Сибири». Босов был руководителем попечительского совета «Сибири».

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель антрацита UHG, ведущий российский производитель металлургических углей. Группа создана в 2018 году и объединила крупнейшие угольные компании Новосибирской области.

Также компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Босов занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.

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