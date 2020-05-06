Галенюк: когда вспоминаю МЧМ-2020, грустно становится. Могли войти в историю

Защитник петербургского СКА Данила Галенюк поделился воспоминаниями о МЧМ-2020, где сборная России завоевала серебряные медали.



«Уехал сейчас на родину в Тюмень. Нахожусь на даче. Высыпаюсь. Строим на участке. По даче гуляем. Шашлыки жарим. В баньку ходим. Где-то неделю, кажется, народ сидел по домам. А сейчас уже и пробки начались, и народу много на улицах.



Льда нет. Всё закрыто. Только если на велосипеде прокатиться. Или несколько упражнений дома сделать. В баньку обязательно сходить. Вот бабушке помогали строиться. Бревна поднимал, качался.



Мне, когда вспоминается МЧМ-2020, сразу грустно становится. Неприятно, конечно. Нам оставалось-то, блин, чуть-чуть доиграть. И вошли бы в историю! А тут бац — и всё!



Я считаю, что Брагин – великий тренер. И кто с ним занимался и работал – поймёт. Он любит работать с молодёжью. И это искренне. Всегда подскажет. И если ругает, то по делу. Когда нужно – то жёсткий! Но всё равно в меру. Иногда в перерывах может успокоить, чтобы ребята не перегорели. Где-то, наоборот, подбодрить на лавочке. Когда выходим на игру, он нас заряжает энергией, мы – его», — цитирует игрока «Петербургский дневник».

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